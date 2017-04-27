Eş Cinayetine 34 Yıl Hapis

Eskişehir'de, evden ayrılan eşini öldürüp onunla birlikte yaşadığını ileri sürdüğü kişiyi ağır yaralayan sanığa 34 yıl 6 ay hapis cezası verildi.



Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına eşi Gizem Bulut'u (20) öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık Ümit Bulut (24) ile taraf avukatları katıldı.



Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyelerinin de izlediği duruşmada son sözleri sorulan Ümit Bulut, savunmasında, Eskişehir'e eşiyle barışmak ve yuvasını kurtarmak için geldiğini belirterek, yaşanan olay nedeniyle pişmanlık duyduğunu kaydetti. Olayı tasarlayarak işlemediği savunan Bulut, şunları söyledi:



"Olayı tasarlayarak işlemiş değilim. Olay günü eşimle barışmak ve evliliğimi kurtarmak için gelmiştim. Ancak eşim bana hakaret edince korkutmak amacıyla tabancamı çektim. Amacım eşimi öldürmek değildi. Daha sonra yine konuşmak için Ramazan Aktar'ın yanına gittim. Ramazan elini beline götürünce silah çekeceğini düşündüm ve tabancayla 2 el ateş ettim. Çok pişmanım."



Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ümit Bulut'u 34 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.



Manisa'dan kente gelen Ümit Bulut, evden ayrılarak Ramazan Aktar ile yaşamaya başladığını öne sürdüğü eşi Gizem Bulut'u geçen yıl 30 Mayıs'ta tabancayla öldürmüş, Aktar'ı yaralamıştı.