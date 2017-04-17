Erzurumlu Sporcunun Boksta Büyük Başarısı..

Erzurum Gençlikspor Kulübü Sporcusu Ahmet Hakan Ün, Trabzon'da düzenlenen Türkiye Genç Erkekler Boks Şampiyonası'nda 52 kiloda Türkiye Şampiyonu oldu.



Trabzon'da düzenlenen Türkiye Genç Erkekler Boks Şampiyonası'nda 52 kiloda binci olan Erzurumlu sporcu Ahmet Hakan Ün önemli bir başarı elde etti. Hedefinin milli takımda önemli başarılar elde etmek olduğunu belirten Ün, "Çok çalışıp Erzurum'u en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Bana destek veren tüm hocalarıma teşekkür ederim" dedi. - ERZURUM