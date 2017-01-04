Erzurumlu Minikler Harçlıklarını Haleplilere Gönderdi

İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da, Suriye'nin Halep kentinde yaşanan olayları gazete ve televizyon haberlerinden görerek etkilenen ilkokul öğrencileri, tiyatroya gitmek için biriktirdikleri harçlıklarını Halepli savaş mağduru çocuklara göndermeyi tercih etti.



Yakutiye ilçesindeki Tatbikat İlkokulunda eğitim gören 3-F sınıfı öğrencileri, sınıf öğretmeni Rahime Bektaş'a, biriktirdikleri harçlıklarıyla tiyatro izlemek yerine Halepli çocuklara yardım yapmak istediklerini söyledi.



Okul yönetimi tarafından takdirle karşılanan öğrencilerin bu davranışı, okuldaki diğer sınıfları da harekete geçirdi.



Öğrencilerin harçlıklarından toplanan 3 bin lira ve öğrencilerin Halepli çocuklar için kaleme aldığı mektuplar, Halep'e gönderilmek üzere yetkililere teslim edildi.



Tatbikat İlkokulu Müdür Yardımcısı Şerafettin Macit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin Halep'te yaşanan olayları televizyon ve gazetelerden görerek etkilendiğini söyledi.



Okuldaki 3-F sınıfı öğrencilerinin örnek davranışıyla diğer sınıfların da Halepli çocuklara yardım kampanyasına katıldığını anlatan Macit, "Yaklaşık 20 gün önce bir tiyatro ekibi okulu ziyaret ederek, sınıflarla görüşme yaptı. Bunun üzerine öğrenciler de sınıf öğretmeni Rahime Bektaş'a, 'Halepli çocuklar sıkıntı içince iken bizim tiyatroya gitmemiz doğru olur mu?' diyerek biriktirdikleri paraları Halepli çocuklara göndermek istediler." diye konuştu



-"Onlar savaştayken biz eğlenemeyiz"



Tatbikat İlkokulu 3-F sınıf öğrencisi Nahide Melek Delice (8), sınıf arkadaşlarıyla tiyatroya gitmek yerine Halep için para biriktirdiklerini söyledi.



Televizyondan Halepli çocukların savaş ortamındaki hallerini gördüğünde üzüntü yaşadığını ifade eden Delice, "Halepli çocuklar savaştayken biz eğlenemeyiz. Okula daha önceden gelen bir tiyatro için para biriktirmiştik. Biriktirdiğimiz paraları tiyatro yerine Halepli arkadaşlarıma gönderdim. Çok mutluyum." dedi.



Öğrencilerden 9 yaşındaki Haktan Öztürk de öğretmenlerinin kendilerine her zaman empati yapmayı tavsiye ettiğini belirterek, şöyle konuştu:





"Biz tiyatro izleyerek eğlensek, hoplasak ya da şarkı söylersek Halepli çocukların bizi böyle görmeleri hoşlarına gitmezdi. Biz onların yerinde olsaydık bizim de hoşumuza gitmezdi. Çünkü biz burada eğleniyoruz, onlar savaş altında kaçışıyorlar ve zor şartlarda yaşıyorlar."





Öğrencilerden Belemir Duru Ağa da Halepli çocuklara mektup yazdığını söyledi.



Yazdığı mektubu okurken duygulanan Ağa, "Canım Halepli arkadaşlarım, sizi çok seviyorum. Sizin yaşadığınız yerde savaş var. Umarım zorluk çekmiyorsunuzdur. Biz sizlere 3-F sınıfı olarak yardım gönderdik. Mutlu olursunuz diye düşünüyorum. Zaten biz empati sınıfı seçildik. Böyle yapmak bizim için onurdur. Zor günlerin bitmesi dileğiyle sizlere dua okuduk." ifadelerini kullandı.