Erzurum Zihinsel Engelli Genci Döven Serbest Bırakıldı

Zihinsel engelli genci döven serbest bırakıldı



ERZURUM'da zihinsel engelli 27 yaşındaki Muhammed Lütfü Arpat'ı döven İ.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Olay, geçen 25 Ocak günü akşam saatlerinde merkez Palandöken İlçesinde meydana geldi. Evde yemek yedikten sonra babasından izin alarak dışarı çıkan Muhammed Lütfü Arpat, evlerinin 200 metre uzağında, bir iş yerinde çalışan ve aynı apartmanda oturan genç kızla karşılaştı. İddiaya göre Arpat, kızın yanına gidip kolundan tutarak arkadaş olmak istediğini söyledi. Bunun üzerine genç kız bağırarak yardım istedi.



Korkup evine doğru koşmaya başlayan Muhammed Lütfü Arpat'ı apartmana 10 metre kala yakalayan genç kız yere yatırdı ve yanına gelen ablası ile birlikte vurmaya başladı. Bu sırada apartmandan çıkan genç kızın eniştesi İ.K., yüzde 50 engelli genci karlara yatırıp, kamera kayıtlarına göre 12 dakika boyunca tekme tokat dövdü.



Burnu kırılan ve vücudunun çeşitli yerlerinde çürükler oluşan engelli Arpat'ı babası Sinan Arpat önce karakola, ardından hastaneye götürdü. Oğlunu dövenlerden şikayetçi olan baba Arpat, "Ailece psikolojimiz bozuldu. Oğlum geceleri iğnelerle uyuyabiliyor" dedi.



"ZİHİNSEL OLDUĞUNU SONRADAN ÖĞRENDİM"



Bu olayla ilgili olarak Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bugün yazılı bir açıklama yaptı. Kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla yapılan Başsavcılık açıklamasında, dayak olayı ile ilgili olarak nöbetçi Cumhuriyet savcılığının aynı gün soruşturma işlemlerini başlattığı bildirildi. Tarafların ifadeleri alınıp görevli doktor tarafından yapılan muayene sonucunda rapor düzenlendiğine işaret edilen açıklamada şöyle denildi: "Tarafların alınan beyanlarında; şüpheli İ.K. tarafından darbedildiği iddia edilen mağdur M.L.A.'nın zihinsel engelli olduğu beyan edilmiş, şüpheli savunmasında; mağdurun engelli olduğunu sonradan öğrendiğini iddia etmiştir. Mağdurun alınan beyanında şikayetçi olduğunu beyan etmesi üzerine, ilgili Cumhuriyet savcımız tarafından şüpheli İ.K. Cumhuriyet Başsavcılığımıza çağrılarak savunması alınmış, mağdurun doktor raporunda belirtilen yaralama bulguları, alınan beyanlar ve ilgili kanun maddesinde söz konusu eylem için öngörülen ceza miktarı hep birlikte dikkate alınarak, şüpheli Erzurum 1'inci Sulh Ceza Hakimliğine sevkedilmiş olup, adı geçen Hakimlikçe yapılan sorgunun akabinde yukarıda belirtilen gerekçeler dikkate alınarak, şüphelinin haftada üç gün en yakın karakola gidip imza vermesi ve yurt dışına çıkmaktan yasaklanması şeklinde adli kontrol tedbirine hükmedilmesine karar verilmiştir. Söz konusu olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmaya devam edilmektedir."