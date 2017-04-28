Erzurum Yakıcı Güneşte Kayak Keyfi
Kayak ve kış turizm merkezlerinden Palandöken'e gelenler, Nisan ayında kayak yapmanın keyfini çıkarıyor.
Kayak ve kış turizm merkezlerinden Palandöken'e gelenler, Nisan ayında kayak yapmanın keyfini çıkarıyor. Gündüz kaymanın yanı sıra geceleri de ay ışığından kayak pistlerine çıkanlar var. Yaklaşık 2 metre karın bulunduğu 3 bin 176 rakımdaki Ejder Tepesi'nde Türkiye Dağcılık Federsayonu da kayakçılara dağ kayağı eğitimini sürdürüyor. Akdeniz sahillerinde denize girilirken, Erzurumluların hala kayak keyfini yaşıyor.