Erzurum Valisi'nden Çocuklara: Tatili İyi Değerlendirin Daha Tatil Yok

KAR ve soğuk hava nedeniyle Erzurum'da okulların tatil edilmemesini sosyal medyaya, "Bizim çocuklarımız kutup ayısı mı?" diye yazarak taşıyan velilere Vali Seyfettin Azizoğlu karne töreninde yanıt verdi. Çocuklara seslenen Vali Azizoğlu, "15 günlük kış tatili karlarda oynayarak, kayak yaparak geçirmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü Haziran'a kadar bir daha tatil olmayacak" dedi.



FETÖ/PDY'ye ait olan ve geçen yılın Eylül ayında kanun hükmündeki kararname ile Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilerek 'Millet Okulları' adı verilen yerleşkede bulunan Şehit Murat Ellik İlkokulu, Şehit Yakup Sürücü Anadolu Lisesi, Şehit Hasan Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip lisesi ve 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu'nda karne töreni yapıldı. Beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile birlikte Şehit Murat Ellik İlkokulu'na giden Vali Seyfettin Azizoğlu, öğrencilere karne ve çeşitli hediyeler verdi. Vali Azizoğlu,e Belediye Başkanı Sekmen'in karne dağıtımından sonra 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit düşen Erzurumlu Murat Ellik'in okula gelen anne, baba ve kız kardeşi ile görüştü ve onlara okul yönetimi tarafından hazırlanan madalyaları verildi.



Erzurum'da kışın soğuk ve karlı geçmesine rağmen öğrencilerin okullarına giderek öğretmenleri ile birlikte bilgilerini pekiştirdiklerini söyleyen Vali Seyfettin Azizoğlu şunları söyledi:



"Eğitim zaten budur. Zorluklara göğüs gererek, yeni şeyler öğrenmek faaliyetidir eğitim. Milli Eğitim camiası Erzurum'da da bu faaliyeti eksiksiz ve aksaksız yürüttü. Anne babalara tavsiyem şu olabilir, çocuklarınız artık kış geldi, EYOF başlıyor. Kış sporları en güzel şekilde yapılıyor. 15 günlük kış tatilini karlarla oynayarak, kayak yaparak geçirmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü Haziran'a kadar bir daha tatil olmayacak. Bunu da herkes böyle bilsin. Yoğun bir ikinci dönem başlayacağı için 15 günlük süreçte çocuklarımız iyice eğlensin ve dinlensinler. Öğrencinin karnesinde zayıf da olur pekiyi de. Hepimiz karnesinde iyi notlarda kötü notlarda olmuştur. Bunlar gelip geçici şeyler. Esas olan çocuklarımızın geleceğe en iyi şekilde hazırlanmalarını temin etmektir. Okullarımızda da bu sağlanıyor. Çocuklarımız bazı derslerde başarılı bazılarına da ilgisiz olabilirler. Bu hiçbir zaman eksiklik veya aksaklık değildir. Anne babalar çocuğun karnesinde notu kırıktır veya düşüktür diye sakın ola çocuklarımızı üzmesinler. Bütün mesele çocukların başarılı olduğu yönü tespit edip, ona göre çocukları motive etmektir. Anne babalar karnelere çok bakmasınlar."



- Erzurum