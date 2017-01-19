Erzurum Valisi dert babası gibi



Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu'nun 15 günde bir Hükümet Konağı'nda düzenlediği, 'Halk Günü Toplantısında yüz yüze görüştüğü vatandaşın sorunlarına anında çözüm getiriliyor. Vatandaşların anlattığı dertleri kendi sorunuymuş gibi can kulağı ile dinleyen ve onlarla birlikte üzülen Vali Azizoğlu, yüzlerce kişinin derdine derman oluyor. Vatandaşların hiç kimseden izin veya randevu talep etmeden doğrudan doğruya ilin Valisi ve ilgili müdürlere derdini çekinmeden, korkmadan anlatabilmesi için 'Halk Günü' toplantısını kaymakamlığa başladığı ilk yıllarda düzenlemeye başladığını ve bunu Valiliğinde de sürdüğünü söyleyen Azizoğlu, "Vatandaştan derdini dinliyor ve anında problemi çözebiliyoruz. Güzel neticeler aldığımızı da vatandaşlarımızdan ve kamuoyundan aldığımız tepkilerden görüyorum" dedi.