Erzurum Valiliğinden Logo Yarışması

Erzurum Valiliği kurumsal logosunun tasarımı için yarışma düzenleyecek.



Erzurum Valiliği tarafından Erzurum Valiliğinin kurumsal logosunun akılda kalıcı, işlevsel kullanımına imkan sağlayacak bir şekilde tasarlanıp oluşturulması ve hayata geçirilmesi kapsamında logo yarışması düzenlenecek. 5 bin yıllık tarihi geçmişi olan tarih ve kültür kenti Erzurum'un geçmişten günümüze tarihi özelliklerini taşıyan Erzurum'u temsil eder nitelikte, Erzurum'un kimliğini ön plana çıkaracak, ulusal ve uluslar arası alanda temsil edecek, Erzurum'un tüm kurumları tarafından kullanılabilecek özgün, işlevsel ve akılda kalıcı bir logonun tasarlanması amacıyla yapılacak yarışmayla ilgili duyuru Erzurum Valiliğinin sitesinden yapılacak. Katılımın ücretsiz ve herkese açık olduğu yarışmada birinciye dizüstü bilgisayar verilecek. - ERZURUM