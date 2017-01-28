Erzurum'un Yükselen Eğitim ve Kültür Değeri: Esmek

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin ekonomi ve kültür yatırımı olan ESMEK'ler şehrin iktisadi ve sosyal hayatına adeta yön veriyor. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile sektörlere ara eleman yetiştiren bir fabrikaya dönüşen Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Erzurum Sanatsal ve Mesleki Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Erzurum Sanat ve Eğitim Merkezleri (ESMEK) şehir halkının kişisel birikimlerini yükselterek, vatandaşların mesleki ve sanatsal bilgilerini geliştirip kent kültürüne katkıda bulunmaktadır. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "İnsanların pasif tüketici olmaktan çıkıp, aktif üretici olmalarına yardımcı olan ESMEK ile halkımızın gelir elde etmelerine ve meslek sahibi olmalarına imkan tanıyoruz. Örgün eğitimi tamamlayıcı bir yaygın eğitim organizasyonu olan ESMEK'in; hasta kabul işlemleri, aşçılık, yöresel halı dokuma, Bardız kilimi, filogrofi, tezhip, giysi, kuaförlük, halk oyunları, hızlı klavye, arıcılık, doğalgaz tesisatçılığı, ön muhasebe, bilgisayar kullanımı, ebru ve yağlı boya resim kurslarında şimdiye kadar 18 bini aşkın vatandaşımıza eğitim verdik. Şuanda 150'ye yakın kursta 4 bin kursiyerimiz eğitim görmektedir" dedi.



"HEDEFİMİZ 50 BİN VATANDAŞIMIZI MESLEK SAHİBİ YAPMAK"



Başkan Mehmet Sekmen, ESMEK kurslarının artacağını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kurs ve kursiyer sayılarını artıracağız. Hedefimiz ulaştığımız 18 bin rakamını 50 bine çıkarmaktır. İl genelinde ESMEK Gençlik Merkezi, ESMEK Toplum Merkezi, ESMEK Mahallebaşı Eğitim Merkezi, ESMEK Hilalkent Eğitim Merkezi, ESMEK Aziziye Eğitim Merkezi, ESMEK Palandöken Eğitim Merkezi, ESMEK Oltu Eğitim Merkezi, ESMEK Narman Eğitim Merkezi, ESMEK Tortum Eğitim Merkezi, ESMEK Uzundere Eğitim Merkezi, Pasinler ESMEK, Çimenli ESMEK, Bardız ESMEK, Aşkale ESMEK, Hınıs ESMEK ve Pazaryolu ESMEK'te halkımıza hizmet vermekteyiz. Açık ve Kapalı Cezaevi ile Ruh ve Sinir Hastalıkları'nda da kurs çalışmalarımız var. ESMEK ve Bilgi Evleri'nde öğrencilerimiz için aynı zamanda Halk Eğitim iş birliğiyle sınavlara yönelik LYS ve LGS kursları da açılmaktadır. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından güney ilçelerimizde de halkımızın sosyal ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla özel çalışmalarımız var. Şubat ayı içerisinde ESMEK YURTKUR, ESMEK Karayazı ve Kayakyolu Şehit Mehmet Aydemir Bilgi Evimiz de halkımıza hizmet vermeye başlayacak. Aziziye Bilgi Evi, Pasinler Bilgi Evi, Horasan Bilgi Evi, Uzundere Bilgi Evi, Oltu Bilgi Evi ve İspir Bilgi Evi'nin yapımı tamamlandıktan sonra söz konusu yatırımlarımız da halkımızın emrinde olacak." - ERZURUM