Erzurum'un Şenkaya'da PKK ile Çatışma: 2 Asker Yaralı

ERZURUM'un Şenkaya İlçesi'nde güvenlik güçlerinin, terör örgütü PKK ile girdiği çatışmada 2 asker yaralandı. Yaralı askerlerden Jandarma Teğmen Cengiz Akız, ambulans helikopterle Erzurum'a getirilerek ameliyata alındı. Diğer yaralı asker Jandarma Uzman Çavuş Tezcan Demirbaş ise Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Şenkaya İlçesi'ne bağlı Ormanlı ile Köroğlu Köyü kırsal kesiminde PKK terör örgütünün yuvalandığı yolundaki duyumlar üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda bir grup terörist ile karşılaşıldı. Çıkan çıkan çatışmada Jandarma Teğmen Cengiz Akız ile Jandarma Uzman çavuş Tezcan Demirbaş yaralandı. Yaralı askelerden Teğmen Akız, ambulans helikopterle Erzurum'daki Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ait piste getirildi. Geniş güvenlik önlemleri altında helikopterden alınan yaralı teğmen ambulansa Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesine Acil Servisi'ne götürüldü. Teğmen, hemen ameliyata alındı.



Vali Seyfettin Azizoğlu, 9'uncu Kolordu Komutanı Korgeneral Mehmet Özoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Arslan, İl Sağlık Müdürü Serhat Vançelik, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Fazlı Erdoğan, hastane önünde yaralı teğmenin getirilmesini bekledi. Doktorlardan yaralı teğmen hakkında bilgi alan Vali Seyfettin Azizoğlu hastane çıkışında yaptığı açıklamada, şunları söyledi:



"Şenkaya bölgesinde Erzurum, Kars ve Ardahan güvenlik birimlerinin operayonları sırasında şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu yaralanan teğmenimizin durumu iyi. Ameliyata alındı, kolundan yaralı ve hayati tehlikesi yok. Diğer yaralı askerimiz ise Oltu ilçesindeki devlet hastanesinde tedavi altında. Operasyon hızla devam ediyor. İnşallah bölücü örgüte hak ettiği dersi bugün veririz."



Öte yandan terör örgütü ile girdikleri çatışmada yaralanan iki askere kan vermek için çok sayıda kişi Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma ile Oltu Devlet Hastanesinin önüne akın etti. - Oltuerzurum