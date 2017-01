Erzurum'un Cazibesi Artıyor

Cazibe Merkezleri Programı'nın (CMP), Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından, Erzurum'da yatırım yapmak isteyen firmaların sayısı da, Erzurum'un ve 2. OSB'nin cazibesi de artıyor.



Savunma sanayi ve mobilya sektöründeki yatırım projelerinin ardından, bebek ürünleri sektöründe yatırım yapmak isteyen İngiliz menşeli bir firma da Erzurum'da etüt çalışmalarına başladı. İngiltere'de üretilen, Avrupa ve Ortadoğu'da önemli bir pazar payına sahip olan Nurse Harveys Pediatri Ürünleri'nin üreticisi, Haks Hamzaoğlu Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Hamzaoğlu, Erzurum'a yapmayı planladığı yatırımla ilgili görüşmek üzere Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Meclis Başkanı ve 2. OSB Müteşebbis Heyeti Başkan Vekili Saim Özakalın'ı ziyaret etti.



Ziyarette, firma, ürünleri ve yapacakları yatırımla ilgili Meclis Başkanı Saim Özakalın'a bilgi veren Hamzaoğlu, dünyaca ünlü Nurse Harveys Pediatri Ürünleri'nin, İngiltere'de 1870 yılından itibaren önce evlerde yaşlı insanlar tarafından, ardından 1950'lilerde sanayi devrimiyle birlikte laboratuvarlarda ve sonrasında da fabrikalarda, kimyasal kullanmadan, tamamen organik maddelerden üretilmeye başlayan ürünler olduğunu söyledi. Ürünlerin bu özelliği sebebiyle İngiltere'de eczacılık fakültelerinde ders kitaplarına girdiğini ve öğrencilere ders konusu olduğunu ifade eden Hamzaoğlu, yine aynı özelliği sebebiyle Avrupa'da yaygınlaştığını, marka bilinirliğinin arttığını ve tercih edilen ürünler haline geldiğini vurguladı.



Uzun yıllar firmanın çeşitli kademelerinde yöneticilik ve ortaklık yaptığını dile getiren Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Hamzaoğlu, "Nurse Harveys, 1980 yılından itibaren belli paylarda hisseleri alınarak firmamız hakimiyetine geçti. 2000 yılından itibaren de hisselerin tamamı kontrol altına alındı. Bu aşamadan sonra büyük ihracat payına sahip markayı Türkiye'de üretip, aynı ve hazır pazarda buradan satma isteğimiz üzerine yavaş yavaş operasyonu ülkemize taşıyoruz. Aslında Türkiye'de üretim başladı ancak fason üretim yapan fabrikalarda gerek su depolama, gerekse boş şişe yıkamadaki sıkıntılar sebebiyle kalite sorunu yaşandı ve AB standardı yakalanamadı. Bu duruma çözüm bulmak için artık kendi tesislerimizde üretim yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.



5 milyon sterlin yatırım, 800 istihdam



Hamzaoğlu yapmayı planladıkları yatırımla ilgili de şunları söyledi; "Sadece pediatri ürünlerinin fabrika ve depolanması için 5 milyon Sterlin tutarında bir yatırım planlıyoruz. Yatırım 5 yılın sonunda, yaklaşık 800 kişilik istihdamının yanı sıra, bölgede başta kargo taşımacılığı, kara nakliyeciliği, hammadde alımı ve ambalaj malzemeleri ticaretinin, istihdamının ve yatırımının da artmasında etkili olacaktır. Ürünlerimiz Avrupa ve Ortadoğu pazarında çok iyi tanınmakta ve yıllardır bu ülkelerde en çok satılan ürün konumundadır. Yıllık ihracatın 2 milyon şişe ile başlanması planlanıyor. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde ise 5 milyon Sterlinlik (20 milyon TL) bir ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyoruz."



"Her yatırım projesi heyecan veriyor"



ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, yatırım için Erzurum'a gelen her firmanın şehirde büyük heyecan uyandırdığını dile getirdi. Cazibe Merkezleri Programı ile şehrin cazibesinin arttığını gözlemlediklerini ve bundan mutluluk duyduklarını kaydeden Özakalın, Erzurum'a katma değer sağlayacak en küçük yatırımcının da, istihdama ve bölge ekonomisine ciddi katkılarda bulunacak en büyük yatırımın da heyecan verdiğini söyledi. Söz konusu firmanın yatırımının farklı sektörlerin de yatırım ve istihdamını artıracağını düşündüklerini belirten Özakalın, "Firmanın bizden taleplerini bütün imkanlarımızla yerine getirmeye çaba gösteriyoruz. Yeter ki yatırımlarını şehrimize yapsın, üretime ve istihdama katkı sağlasın. İnşallah bu tür firmaların sayısı her geçen gün artar ve şehrimiz her yönüyle avantajlı ve cazibesi yüksek bir merkez haline gelir" dedi. - ERZURUM