Erzurum'u Savaş Alanına Çeviren Üniversitelilere Rekor Ceza

Erzurum'da 9 Haziran 2014 günü Diyarbakır'ın Lice ilçesinde meydana gelen olayları protesto ettiklerini söyleyerek kentin Mahallebaşı semtini savaş alanına çeviren 3'ü üniversite öğrencisi 7 sanığa, 8 yıl ile 47 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE REKOR CEZA

Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada yüzlerini kapatarak, kimlik kontrolü yapan, barikat kurup varilleri ateşe veren, PTT şubesine molotof kokteyli atan ve güvenlik güçlerine saldıran tutuksuz yargılanan sanıklar hakkında karar verildi. Sanıklardan inşaat işçisi Sedat Yıldız 47.5 yıl, Atatürk Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü öğrencisi İmdat Candan 41 yıl 3 ay, İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Mehmet Emin Güneşsu 38.5 yıl, Hukuk Fakültesi öğrencisi Zelal Karabalık ise 8.,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Aynı davada yargılanan inşaat işçisi ve çiftçi 3 sanık ise 8 yıl 5 ay hapis cezasına mahkum edildi. Sanıklar Sedat Yıldız, İmdat Candan ve Mehmet Emin Güneşsu hakkında hüküm ile birlikte tutuklama kararı çıkarıldı.