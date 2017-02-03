Erzurum Tipide Yolcu Otobüsü Kara Saplandı - Ek Görüntü

Tipide yolcu otobüsü kara saplandı - (2)

Tipide yolcu otobüsü kara saplandı - (2)

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Erzurum