Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 27,00 ila 46,30 liradan işlem gördü.

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 27,00 ila 46,30 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG29,0046,3038,08ESKS
Et BüyükbaşKG27,0027,0027,00HMS
Et BüyükbaşKG31,8031,80 31,80 HTS
YumurtaKG0,240,330,32HTS
Kaşar PeynirKG13,8015,0013,99HTS
Yağlı PeynirKG7,0711,4510,75HTS
Tere YağKG18,5018,50

18,50 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahcil Satış

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

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