Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 22,50 ila 54,57 liradan işlem gördü.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 22,50 ila 54,57 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|22,50
|54,57
|28,49
|ESKS
|Et Büyükbaş
|KG
|26,00
|26,00
|26,00
|HMS
|Et Küçükbaş
|KG
|28,00
|28,00
|28,00
|ESKS
|Yağlı Peynir
|KG
|7,00
|11,41
|8,96
|HTS
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
HTS: Hazır Müstahcil Satış
sponsored ads