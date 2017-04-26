Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 22,50 ila 54,57 liradan işlem gördü.

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 22,50 ila 54,57 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG22,5054,5728,49ESKS
Et BüyükbaşKG26,0026,0026,00HMS
Et KüçükbaşKG28,0028,00 28,00 ESKS
Yağlı PeynirKG7,0011,418,96HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

HTS: Hazır Müstahcil Satış

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