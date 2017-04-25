Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 20,50 ila 65,00 liradan işlem gördü.

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 20,50 ila 65,00 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG20,5037,2522,69ESKS
Et BüyükbaşKG31,6865,0036,10HTS
Et KüçükbaşKG28,7034,0030,65HTS
Yağlı PeynirKG10,0010,0010,00HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

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