Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Erzurum Ticaret Borsası
Ara
BİST 93.739 %1,42
DOLAR 3,5890 %-0,79
EURO 3,8994 %-0,13
PARİTE 1,0861 %1,25
ALTIN 146,87 %-2,30
FAİZ 11,22 %0,63
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 22,00 ila 33,00 liradan işlem gördü.

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 22,00 ila 33,00 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG22,0027,0024,44HMS
Et BüyükbaşKG30,0033,0031,58HTS
Et KüçükbaşKG24,0024,5024,43HMS
Civil PeynirKG8,0013,0010,27HTS
Kaşar PeynirKG20,0022,0020,35HTS
Yağlı PeynirKG9,1014,0010,58HTS
Tere YağKG18,0021,5020,70HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahcil Satış

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türk Lirası, Erzurum, Ticaret, Borsa, Tl, Fi