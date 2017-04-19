Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 23,50 ila 60,19 liradan işlem gördü.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 23,50 ila 60,19 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|24,58
|60,19
|27,38
|ESKS
|Et Büyükbaş
|KG
|23,50
|27,49
|26,61
|HMS
|Et Büyükbaş
|KG
|31,80
|35,00
|32,44
|HTS
|Et Küçükbaş
|KG
|28,00
|28,00
|28,00
|ESKS
|Et Küçükbaş
|KG
|27,00
|30,00
|28,65
|HMS
|İnek Sütü
|KG
|1,65
|1,65
|1,65
|HMS
|Tere Yağ
|KG
|18,00
|18,00
|18,00
|HTS
HMS: Hazır Müstahcil Satış
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