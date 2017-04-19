Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Erzurum Ticaret Borsası
Ara
BİST 91.064 %-0,34
DOLAR 3,6625 %0,05
EURO 3,9244 %-0,12
PARİTE 1,0723 %-0,07
ALTIN 151,03 %-0,50
FAİZ 11,32 %0,27
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 23,50 ila 60,19 liradan işlem gördü.

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 23,50 ila 60,19 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG24,5860,1927,38ESKS
Et BüyükbaşKG23,5027,4926,61HMS
Et BüyükbaşKG31,8035,0032,44HTS
Et KüçükbaşKG28,0028,0028,00ESKS
Et KüçükbaşKG27,0030,0028,65HMS
İnek SütüKG1,651,651,65HMS
Tere YağKG18,0018,0018,00HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahcil Satış

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türk Lirası, Erzurum, Ticaret, Borsa, Tl, Fi, İnek, Et ve Süt Kurumu