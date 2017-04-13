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Erzurum Ticaret Borsası
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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 22,50 ila 46,30 liradan işlem gördü.

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 22,50 ila 46,30 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG22,5046,3036,75ESKS
Et BüyükbaşKG23,0023,0023,00HMS
Et BüyükbaşKG27,2028,7627,92HTS
Et KüçükbaşKG28,0028,0028,00ESKS
Yağlı PeynirKG7,077,077,07HTS
Tere YağKG18,5018,5018,50HTS
Kaşar PeynirKG13,8013,8013,80HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

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