Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş etinin kilogramı 22,50 ila 42,65 liradan işlem gördü.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş etinin kilogramı 22,50 ila 42,65 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|22,50
|42,65
|28,78
|ESKS
|Et Büyükbaş
|KG
|31,80
|37,00
|33,84
|HTS
|Et Küçükbaş
|KG
|28,00
|28,00
|28,00
|ESKS
|Tere Yağ
|KG
|23,00
|23,00
|23,00
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|8,00
|15,00
|9,17
|HTS
|Kaşar Peynir
|KG
|14,00
|15,00
|14,20
|HTS
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