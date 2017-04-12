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Erzurum Ticaret Borsası
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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş etinin kilogramı 22,50 ila 42,65 liradan işlem gördü.

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş etinin kilogramı 22,50 ila 42,65 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG22,5042,6528,78ESKS
Et BüyükbaşKG31,8037,0033,84HTS
Et KüçükbaşKG28,0028,0028,00ESKS
Tere YağKG23,0023,0023,00HTS
Yağlı PeynirKG8,0015,009,17HTS
Kaşar PeynirKG14,0015,0014,20HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

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