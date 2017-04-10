Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 22,50 ila 60,19 liradan işlem gördü.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 22,50 ila 60,19 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|22,50
|60,19
|27,07
|ESKS
|Et Büyükbaş
|KG
|26,50
|26,50
|26,50
|HMS
|Et Büyükbaş
|KG
|26,00
|35,08
|30,55
|HTS
|Et Küçükbaş
|KG
|28,00
|28,00
|28,00
|ESKS
|Et Küçükbaş
|KG
|22,00
|28,00
|22,53
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|7,07
|7,07
|7,07
|HTS
|Tere Yağ
|KG
|20,80
|20,80
|20,80
|HTS
|Kaşar Peynir
|KG
|13,80
|21,70
|21,43
|HTS
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