Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 23,30 ila 39,03 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|23,30
|39,03
|25,91
|ESKS
|Et Küçükbaş
|KG
|21,00
|21,00
|21,00
|ESKS
|Kaşar Peynir
|KG
|13,80
|18,00
|17,92
|HTS
|Patates
|KG
|0,65
|0,74
|0,72
|HTS
|Tere Yağ
|KG
|18,50
|22,00
|21,43
|HTS
|Kuru Soğan
|KG
|0,70
|0,70
|0,70
|HTS
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış