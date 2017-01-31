Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 23,30 ila 31,80 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|23,30
|23,30
|23,30
|ESKS
|Et Büyükbaş
|KG
|27,00
|27,00
|27,00
|HMS
|Et Büyükbaş
|KG
|27,85
|31,80
|28,02
|HTS
|Et Küçükbaş
|KG
|22,50
|22,50
|22,50
|HTS
|Buğday
|KG
|0,80
|0,90
|0,86
|HMS
|Kuru Üzüm
|KG
|8,40
|8,40
|8,40
|HTS
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış