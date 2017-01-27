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Erzurum Ticaret Borsası
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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kuru soğanın kilogramı 1,50 liradan işlem gördü.

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kuru soğanın kilogramı 1,50 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG21,0022,0021,53HTS
Et BüyükbaşKG19,0031,8024,20HMS
Tere YağKG18,0018,0018,00HTS
Kuru SoğanKG1,501,501,50HTS
PatatesKG1,001,001,00HMS
Kaşar PeynirKG17,3720,0018,74HMS
HTS: Hazır Tüccar Satış

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

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