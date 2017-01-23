Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 20,00 ila 33,68 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|22,00
|26,61
|24,58
|ESKS
|Et Büyükbaş
|KG
|20,00
|28,00
|23,49
|HMS
|Et Büyükbaş
|KG
|30,00
|33,68
|32,80
|HTS
|İnek Sütü
|KG
|1,00
|1,00
|1,00
|HMS
|Yumurta
|KG
|0,35
|0,35
|0,35
|HTS
|Patates
|KG
|0,40
|1,00
|0,83
|HMS
|Kuru Fasulye
|KG
|6,00
|6,00
|6,00
|HTS
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış