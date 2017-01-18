Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 22,53 ila 60,19 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|23,30
|60,19
|27,71
|ESKS
|Et Büyükbaş
|KG
|22,53
|25,00
|24,06
|HMS
|Et Büyükbaş
|KG
|31,80
|46,40
|40,60
|HTS
|Et Küçükbaş
|KG
|20,90
|30,08
|24,58
|ESKS
|Et Küçükbaş
|KG
|21,20
|21,20
|21,20
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|7,07
|7,07
|7,07
|HTS
|Tere Yağ
|KG
|20,00
|24,58
|20,74
|HTS
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış