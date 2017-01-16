Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 23,30 ila 34,38 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|23,30
|25,38
|24,86
|ESKS
|Et Büyükbaş
|KG
|24,00
|24,00
|24,00
|HMS
|Et Büyükbaş
|KG
|24,94
|34,38
|30,60
|HTS
|Kaşar Peynir
|KG
|13,00
|13,00
|13,00
|HTS
|İnek Sütü
|KG
|1,13
|1,13
|1,12
|HTS
|Yumurta
|KG
|0,34
|0,35
|0,35
|HTS
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış