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Erzurum Ticaret Borsası
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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 19,50 ila 26,00 liradan işlem gördü.

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 19,50 ila 26,00 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG19,5019,50

19,50

ESKA
Et BüyükbaşKG23,3024,56

23,99

ESKS
Et BüyükbaşKG21,00

26,00 22,74HMS
Kaşar PeynirKG17,3717,37 17,37 HTS
Yağlı PeynirKG9,509,50

9,50

HTS
YumurtaKG0,150,230,17HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

ESKA: Et ve Süt Kurumu Alış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

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