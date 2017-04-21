Erzurum Tekederesi Göletinde Toplu Balık Ölümü

(ÖZEL) Tekederesi göletinde toplu balık ölümü



ERZURUM'un mesire alanlarından biri olan Tekederesi göletinde toplu balık ölümleri, endişelendirdi. Havaların ısınmasıyla birlikte yüzeyi buz tutan gölette, balık ölümleri dikkat çekti. Gölet ve çevresinde inceleme yapan ve örnekler alan Tarım Müdürlüğü yetkilileri, balık ölümlerine gerekçe olarak, kışın yaşanan hava kirliliğini gösterdi.



Kent merkezine 15 kilometre uzaklıkta ve işletmesini Büyükşehir Belediyesinin yaptığı Tekederesi'nde göletin buzları çözülünce, balık ölümleri artmaya başladı. Vatandaşların dikkati sayesinde ortaya çıkan olayın ardından Palandöken İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü ve uzmanlardan oluşan ekip, gölette inceleme yaptı. Balık ve sudan numuneler alan ekip, balıkların kesin ölüm nedenini laboratuvarda yapılacak olan incelemenin ardından belli olacağını bildirdi.



İlk bakışta balık ölümlerinin kışın yaşanan hava kirliliğinden kaynaklandığına işaret eden Palandöken İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Metin Yiğit, denetlemenin ardından şunları söyledi:



ASİT YAĞMURLARI



"Merkez Palandöken ilçesine bağlı Tekederesi mahallesindeki gölette balık ölümleri üzerine numuneler aldık. Bunları laboratuvara gönderceğiz ve kesin sonuç ortaya çıkacak. Tecrübelerimize göre, kış mevsimi boyunca atmosfere yükselen kirli ve zararlı gazların yağan karla birlikte toprağa inmesi ve daha sonra bahar döneminde de karların ani erimesi ile birlikle suya karışması. Bu dönemde çok yoğun şekilde su içerisindeki zararlı gazların artması ile birlikte balık ölümlerinin gerçekleşmesi olayıdır. Bunda karların ani erimesinin etkili olduğunu düşünüyoruz. Bu olay bahar döneminde olur daha sonraki dönemler de olursa, çok daha farklı boyut kazanır. Şu anda herhangi devam eden bir ölüm yok, durmuş durumda. Dolayısı ile bizim tahminlerimiz doğru. Bu kirli hava her yerde olan şeydir. Kışın karla, yazın da yağmurla aşağı iner. Biz buna asit yağmurları diyoruz. Yani gökyüzündeki gazların yere inmesi durumudur. Burası avlanma yasağı olan bölge. Vatandaşlar bu tür ölümlerin yaşandığı yerlere kesinlikle yaklaşmamalı."