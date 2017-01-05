Erzurum Şehir Takvimi Dağıtılıyor

Palandöken Belediyesi tarafından hazırlanan Erzurum Şehir Takviminin dağıtımına başlandı.



Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Erzurum Şehir Takviminin 7. serisini yayınladıklarını belirtti.



Yaklaşık 750 sayfalık Erzurum ansiklopedisi mahiyetinde olan bu takvimin ilgiyle karşılandığını ifade eden Bulutlar, "Yıl boyunca yoğun talepte bulunulan takvimimizi uzman kişilerce tekrar gözden geçirilerek eksikleri tamamlanarak 2017'de yeni bir formatta tekrar hazırlayarak, ilimizde ve yurt genelinde halkımıza, kurumlarımıza, derneklerimize, sivil toplum örgütlerine dağıtmaya başladık.



Takvimimiz Erzurum'da tarihi, turizmi, sosyal hayatı, gelenekler, göreneklerimiz, alimlerimiz, siyasetçilerimiz, devlet adamlarımızı, yemeklerimizi, manilerimizi, şiirlerimizi tanıtan küçük bir Erzurum ansiklopedisidir." dedi.



Ermeni mezaliminden, Sarıkamış harekatına, Erzurum'un kurtuluşundan, Milli Mücadeleye, Erzurum Kongresi, 15 Temmuz Darbe girişimine kadar birçok önemli tarihi olayın takvim yapraklarında yer aldığını anlatan Bulutlar, takvimde ayrıca Erzurum'un geçmişiyle günümüzü mukayese ettirecek fotoğrafların da yer aldığını kaydetti.