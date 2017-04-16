Erzurum Seher Nine, Sırtta Sandığa Gitti

Seher nine, sırtta sandığa gitti



ERZURUMLU 100 yaşındaki Seher Küçük, refarandum için sandığa görevlilerin sırtında gitti.



Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne ait minibüsle evinden alınan Seher Küçük, merkez Palandöken İlçesi'ndeki Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nin bahçesine getirildi. Saat 15.55'te 1185 nolu sandık görevlileri tarafından sırta alınan Seher nine, sandık başına getirilerek oy kullandı. Oy kullandıktan sonra yine görevlilerin yardımı ile yürütülen Seher Küçük, minibüse bindirilerek evine gönderildi.