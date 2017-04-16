Erzurum referandum sonuçlarını kutladı



ERZURUM'da, anayasa değişikliği halk oylamasında referandum un resmi olmayan sonuçlarının açıklanmasının ardından AK Partililer, kutlama yaptı. Parti binası önünde toplanan vatandaşlar ellerinde bayraklarla yürüdü. Resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 74.5 oranında evet diyerek 30 büyükşehir arasında birinci olan Erzurum'da kutlamalar AK Parti İl binası önünde başladı. Yüzlerce aracın konvoy yaptığı kent merkezinde, vatandaşlar da ellerinde Türk Bayrakları ve 'evet' yazılı dövizlerle katıldı. Erzurum kent merkezindeki kutlamalar gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.