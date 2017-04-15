Erzurum Prof.dr. Akgün Sinema ve Medya Gerçekleri Rüya Gibi Sunuyor

Prof.Dr. Akgün: Sinema ve medya gerçekleri rüya gibi sunuyor



Atatürk Üniversitesi 60'ıncı yıl etkinlikleri kapsamında 'Sinemada nörobilim ve yansımaları' adıyla panel düzenlendi. Panelde, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları öğretim üyesi Prof. Dr. Metin Akgün, 'Rüya Sineması: Bilinçli rüyanın izinde' konulu bir sunum yaptı. Prof. Dr. Akgün, günümüzde sinema ve medyanın gerçekleri bir rüya gibi sunduğunu, gerçeğin ne olduğu konusunda hiçbir fikrimizin olmadığını ileri sürdü. 12 yıldır uyku tıbbıyla ilgilendiğini dile getiren Prof. Dr. Akgün, sinema ve medyanın tasarladığı rüyanın yarattığı algıdan kurtulmak için, 'bir an önce rüyadan uyanmak gerektiğini' belirterek, "Rüya, bazen gerçek hayattan kaçıştır" dedi.