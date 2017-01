Erzurum "Nitelik" Kazanıyor

Erzurum'da mesleki nitelik seferberliği yaşanıyor. Önceleri sadece Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan ve sınırlı sayıda olan kursların sayısı bugün artık yüzlerle ifade edilmeye başlandı. Büyükşehir Belediyesi'nin yaktığı meşale, bugün merkez ilçeleri de aşarak Erzurum'un birçok ilçesini de aydınlatmaya başladı. Belediyeleri de içine alan bu süreçte işsiz gençlerden ev hanımlarına varıncaya kadar binlerce insan açılan kurslarda hem meslek öğrendi, hem sanatsal becerisini gerçekleştirdi. Gençler, aldıkları mesleki eğitimle birlikte çok daha rahat iş bulabilme imkanına kavuşurken, ev hanımları ve genç kızlar ise, becerileriyle aile bütçelerine katkıda bulunmaya bile başladı.



HER ŞEY BÜYÜKŞEHİR TOPLUM MERKEZİ'NDE BAŞLADI



Erzurum'da Halk Eğitim Merkezi'nin dışında açılan mesleki kurslar için seferberlik, Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesinde açılan Toplum Merkezi ile başladı. Dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Küçükler'in hizmete sunduğu bu merkezde kuaförlükten kaloriferciliğe, sıhhi tesisattan makina operatörlüğüne, dikiş-nakıştan bilgisayar ve ön muhasebeciliğe varıncaya kadar birçok alanda mesleki eğitim kursu açıldı. Bu kurslar her yıl binlerce mezun verirken, Toplum Merkezi daha sonra ESMEK adıyla çok daha geniş bir yelpazeye ulaştı. Erzurum merkezin dışında ilçelere de şube açan ESMEK, piyasada hem nitelikli işgücü üretti, hem de katma değer üretimine katkıda bulundu.



GENÇLER İÇİN KURTULUŞ FIRSATI OLDU



Büyükşehir Belediyesi'nin mesleki eğitim kursları, Erzurum'daki merkez ilçe belediyelerini de kıskandırdı. Sırasıyla Palandöken Belediyesi, Aziziye Belediyesi ve Yakutiye Belediyesi de bu kervana eklenerek bünyelerinde hemen her dalda meslek kursları açmaya başladı. Türkiye İş Kurumu'nun da desteklerini alan belediyeler, gençler için birer kurtuluş kapısına dönüşürken, söz konusu eğitimlere bir de istihdam garantisi eklendi. Türkiye İş Kurumu'nca uygulanan program sayesinde işsiz gençler mesleki kabiliyete kavuşmakla kalmadı, aynı zamanda özel sektörde istihdam edilme fırsatı da yakaladı. Halen Erzurum'un dört bir yanında açılmış olan ve binlerce kursiyerin katılımıyla sürdürülen mesleki eğitim kursları var. - ERZURUM