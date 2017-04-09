Erzurum Muhtarlar Dernek Başkanı Korkmaz: "Cumhurbaşkanımızın Müjdesiyle Muhtarlarımızın Sgk...

Erzurum Muhtarlar Dernek Başkanı Cemal Korkmaz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada muhtarların iki temel sorununun daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesiyle aşıldığını söyledi.



Korkmaz, "Bu iki sorunu 2015 yılında Erzurum'da yaptığımız toplantıda 81 ilden 500 muhtarımızın ve Sayın İç işleri eski Bakanımız Efkan Ala'nın da katıldığı toplantıda bizzat şahsım tarafında dile getirilerek, bizler Türkiye Cumhuriyeti devletinin kaçak çalıştırdığı sosyal güvenlik primlerinin yatırılmadığı tek kamu görevlisiyiz ve bizler Türkiye Cumhuriyeti devletinin görevi sona erdikten sonra silah vergisi ödeyen tek kamu görevlisiyiz, diyerek muhtarlarımızın bu iki temel sorununu bizzat dile getirdim. 50 bin 249 muhtarımız ve Erzurum'da görev yapan muhtarlarımızın bu sorunu Sayın Cumhurbaşkanımız tarafında son nokta koyularak çözüldü. Bende muhtarlarım adına bu büyük sorunlarının çözümü için verdiğim destekler, ve yaptığım katkıda Erzurum muhtarlar derneği başkanı olarak gururluyum ve çok sevinçliyim" dedi.



Muhtarların aldıkları maaşın 613 lirasını SGK primlerine yatırdığını anlatan Korkmaz, "Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesiyle muhtarlarımızın SGK primlerini devlet yatıracak. Aynı zamanda bu muhtarlarımız, ödenek olarak nitelendirdiğimiz bin 406 lira olan maaşlarını da almaya devam edecek. Yani bundan sonra muhtarlarımızın maaşlarında SGK kesintisi olmayacak" diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, muhtarların taşıdıkları silahlarla ilgili harcırah bedelinin İçişleri Bakanlığınca karşılanacağını da açıkladığını ifade eden Cemal Korkmaz, "İnşallah bu düzenlemeden tüm muhtarlarımız yararlanabilecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdeleri tüm muhtar arkadaşlarımız tarafından memnuniyetle karşılandı. Bu anlamda muhtarlarımızı hiç yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza ve İçişleri Bakanımıza teşekkür ederiz" açıklamalarında bulundu.



Son dönemde muhtarların birçok sorununun giderildiğine, maaşlarının artırıldığına dikkati çeken Korkmaz, son olarak yapılan düzenlemelerle de muhtarlara verilen önemin ortaya konulduğunu söyledi. Korkmaz şöyle konuştu: "Muhtarlığa ilgi artacak" korkmaz, yapılan düzenlemelerin ardından, bundan sonraki seçimlerde muhtarlığa ilginin büyük oranda artmasını bekliyoruz. Gelecek seçimde muhtarların daha çok çalışması gerekecek. Artık mahalle ve köylerimizde daha zevkli, daha çekişmeli muhtarlık yarışları yaşanacak." - ERZURUM