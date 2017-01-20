Erzurum Mng'den Erzurum'a 400 Milyon Liralık Avm Yatırımı

Mng'den Erzurum'a 400 milyon liralık AVM yatırımı



ERZURUM'da MNG tarafından yapımına başlanan, 400 milyon liralık alışveriş merkezinin inşaatında son aşamaya gelindi. Soğukların etkili olduğu kış mevsiminde çalışmaların devam ettiği merkezin bu yılın Eylül ayında hizmete girmesi planlanıyor. 160 bin metrekare kapalı alana sahip olan merkezde 175 işyeri ve 10 bin araçlık kapalı otopark bulunuyor. Doğu'nun en büyük AVM'si olan MNG Mall'da hem çocuklar hem de büyükler için 5 bin 500 metrekarelik bir yaşam alanı ayrıldı. AVM'nin Genel Müdürü Aydoğan Süer, "Doğu'da yapılan her türlü yatırım ekonomiye olan güvenin bir göstergesidir. Yaklaşık 400 milyon liralık bir yaırım bütcesine ship olan Erzurum MNG Mall ile sadece Erzurum'da değil Iğdır, Kars, Ardahan, Bingöl, Muş, Bayburt ve Ağrı'da yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefliyoruz. Bölgenin en büyük yakırımı olan AVM'de yaklaşık 1500 gence uluslarası geçerliliği olan bir meslek edinme fırsatına dönüştürmeyi planlıyoruz" diye konuşu.