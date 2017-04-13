Erzurum Milletvekili, Takside 'Evet'i Anlattı

Ak Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, direksiyon başına geçtiği 'Evet' yazılı takside ücretsiz taşıdığı yolculara Cumhurbaşkanlığı sistemini anlattı.



Erzurum'un 1'i MHP'li, 5'i Ak Parti olmak üzere 6 milletvekilinden tek kadın milletvekili olan Zehra Taşkesenlioğlu, merkez Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Cami önünde bulunan taksi durağında farklı bir uygulama yaptı. Seçim bölgesinde referandum çalışmalarını sürdüren Taşkesenlioğlu, bu kez 'Evet' pankartı ile giydirilmiş takside seçmenlere Cumhurbaşkanlığı sistemini anlattı. 'Hayır' diyen yolculardan da ücret almayan Taşkesenlioğlu, "Bu taksiye binen özellikle kararsızların inince 'Evet' demesini sağlama gayretindeyim. Bugün ve yarın taksicilik yapıp, halkımıza yeni sistemi ve yeni sistemin getireceği yararları anlatacağım. Düşüncesi ya da görüşü ne olursa olsun, hepsine saygı duyuyorum. Referandum da Erzurum'dan rekor bir beklentimiz var" diye konuştu



Taksiye binen yolcular, karşılarında milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nu görünce önce şaşırıp, bunun bir kamera şakası olduğunu düşünüyor.Erzurum'u sokak sokak bildiğini yolcuların adresi söylediğinde hiç tereddüt etmediğini vurgulayan Taşkesenlioğlu, "Seçimde ve seçim sonrası her yeri adım adım gezdiğim için Erzurum'u avucumun içi gibi biliyorum" dedi.