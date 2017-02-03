Erzurum - Köyün Kadınlarına Tatil Gibi Eğitim

Köyün kadınlarına tatil gibi eğitim



Erzurum'da, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yayma Araştırma Merkezi ile Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü, 'Tarımsal Tekniklerin Uygulanması ve Yaygınlaştırılması' projesi kapsamında Hınıs ilçesinin 39 haneli Taşbudak köyündeki tüm kadınlar eğitime alındı. Erkekleri köyde kalan kadınlar, üniversitedeki merkezde konuk ediliyor. Tarım ve hayvancılığın püf noktalarını öğrenen kadınlar, köye döndüklerinde tüm bilgilerini eşlerine ve yakınlarına anlatacak. Gündüz eğitim, akşamları da sinema ve tiyatro gibi sosyal etkinliklere katılan kadınlar, eğitimin bir tatil gibi geçtiğini söyledi.