Kanalizasyon patladı, sanayide hayat dondu
SİBİRYA soğuklarının yaşandığı Erzurum'da şehrin kanalizasyon şebekesinin patlaması sonucu Aziziye Oto Sanayi Sitesini su bastı. Tamir için getirilen onlarca iş makinesi ve TIR buza gömüldü. İşyeri sahipleri hayatın donduğu oto saniyede hiçbir iş yapamaz olduklarını söylediler.
Erzurum - Kanalizasyon Patladı, Sanayide Hayat Dondu
Kanalizasyon patladı, sanayide hayat donduSİBİRYA soğuklarının yaşandığı Erzurum'da şehrin kanalizasyon şebekesinin patlaması sonucu Aziziye Oto Sanayi Sitesini su bastı.
Kanalizasyon patladı, sanayide hayat dondu
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