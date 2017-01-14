Erzurum - Kanalizasyon Patladı, Sanayide Hayat Dondu

Kanalizasyon patladı, sanayide hayat dondu



SİBİRYA soğuklarının yaşandığı Erzurum'da şehrin kanalizasyon şebekesinin patlaması sonucu Aziziye Oto Sanayi Sitesini su bastı. Tamir için getirilen onlarca iş makinesi ve TIR buza gömüldü. İşyeri sahipleri hayatın donduğu oto saniyede hiçbir iş yapamaz olduklarını söylediler.