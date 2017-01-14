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Erzurum - Kanalizasyon Patladı, Sanayide Hayat Dondu

Erzurum - Kanalizasyon Patladı, Sanayide Hayat Dondu

Kanalizasyon patladı, sanayide hayat donduSİBİRYA soğuklarının yaşandığı Erzurum'da şehrin kanalizasyon şebekesinin patlaması sonucu Aziziye Oto Sanayi Sitesini su bastı.

Erzurum - Kanalizasyon Patladı, Sanayide Hayat Dondu

Kanalizasyon patladı, sanayide hayat dondu

SİBİRYA soğuklarının yaşandığı Erzurum'da şehrin kanalizasyon şebekesinin patlaması sonucu Aziziye Oto Sanayi Sitesini su bastı. Tamir için getirilen onlarca iş makinesi ve TIR buza gömüldü. İşyeri sahipleri hayatın donduğu oto saniyede hiçbir iş yapamaz olduklarını söylediler.

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Patlama, Sibirya, Aziziye, Erzurum
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