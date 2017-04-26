Erzurum Kağızman Şehitleri Törenle Memleketlerine Uğurlandı

Erzurum Kağızman Şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı(Tür: Yurt)

Erzurum Kağızman Şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı

(Tür: Yurt)

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