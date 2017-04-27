Erzurum Jandarmadan Kaçan Otomobilde Kaçak Sigara Bulundu

Jandarma'nın 'Dur' ihtarı üzerine tali yollara girerek kaçmaya çalışan otomobilden 3 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.



İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden Erzurum'a gümrük kaçağı sigara getirilerek piyasaya sürüleceği duyumu alındı. Bunun üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Pasinler İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 26 Nisan 2017 günü saat 08.00'de şüpheli otomobile 'Dur' ihtarında bulunuldu. Otomobil tali köy yollarına girerek kaçmaya başladı ancak ısrarlı takip üzerine durduruldu. Otomobilde yapılan ayrıntılı aramada, dört kapının iç döşeme ve ön kaput motor boşluklarına gizlenmiş olarak 3 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Yakalanan oto sürücüsü adliyeye verildi.



Öte yandan merkez Yakutiye İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bir evde yapılan aramada 30 şişe kaçak içki ele geçirildi. Bir şüpheli yakalandı ve hakkında adli işlem başlatıldı.