Erzurum - Iki Kamyon Kafa Kafaya Çarpıştı: 3'ü Ağır, 5 Yaralı

Iki kamyon kafa kafaya çarpıştı: 3'ü ağır, 5 yaralı



ERZURUM'un Oltu ile Narman ilçeleri arasında iki kamyonun karşılıklı çarpışması sonucu 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.



Kaza, Oltu- Narman karayolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Narman yönüne giden Akın Gözütok yönetimindeki 25 LS 899 plakalı kamyon, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda karşı yönden gelen Berat Batuhan Türkay'ın kullandığı 25 FB 468 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada Akın Gözütok (29), Hacer Gözütok (25), Ali Taha Gözütok (3) ve Gülşen Polat (25) ile diğer kamyonda bulunan Berat Batuhan Türkay (17) ve babası Engin Türkay (45) yaralandı. Kamyonda sıkışan Gözütok ailesi, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı ve Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Akın Gözütok, Hacer Gözütok ve Ali Taha Gözütok ilk müdahalelerinin ardından Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralıların tedavileri Oltu Devlet Hastanesi'nde sürüyor.



Yaralılardan Engin Türkay, 'Hava yağmurluydu ve yol da biraz virajlıydı. Bizim kamyon kaydı. Diğer araç da hafif içten geliyordu. Kafa kafaya çarpıştıkö dedi.



Kazanın ardından Oltu- Narman yolu yaklaşık bir saat trafiğe kapandı. Jandarma kazayla ilgili soruşturmaya başladı.



GÖRÜNTÜLÜ DÖKÜMÜ:



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Kaza yapan kamyonlar



Kazadan detaylar



Kamyonlar çekiciye yüklenirken



Kamyonun ön lastiklerinin çıkması



Vatandaşları lastikleri kenara yuvarlaması



Kazayla ilgili Engin Türkay ile röp.



Haber-kamera: Murat AYDIN/ OLTU(ERZURUM),(DHA)



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