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Erzurum Hayvanseverler Doğaya Ot Bıraktı

Erzurum Hayvanseverler Doğaya Ot Bıraktı

Erzurum'un Oltu ilçesindeki bir grup doğasever, bitki örtüsünün karla kaplanması sonucu Damlıca mevkisindeki yaban hayatı koruma sahasındaki dağ keçileri için ot bıraktı.

Erzurum Hayvanseverler Doğaya Ot Bıraktı

Erzurum'un Oltu ilçesindeki bir grup doğasever, bitki örtüsünün karla kaplanması sonucu Damlıca mevkisindeki yaban hayatı koruma sahasındaki dağ keçileri için ot bıraktı. Her hafta Pazar günü doğa yürüyüşü yapan grup hava şartlarına göre yabani hayvanlara yiyecek vermeyi ihmal etmiyor.

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Erzurum, Yaban, Oltu
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