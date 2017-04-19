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Erzurum Havalimanı da Destek Kapsamına Alındı
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Erzurum Havalimanı da Destek Kapsamına Alındı

Havayolu ile ülkemize turist getiren (A) grubu seyahat acentalarına sağlanacak destek kapsamında yer alan havalimanlarına İstanbul Sabiha Gökçen ve Erzurum Havalimanı da eklendi.

Erzurum Havalimanı da Destek Kapsamına Alındı

Havayolu ile ülkemize turist getiren (A) grubu seyahat acentalarına sağlanacak destek kapsamında yer alan havalimanlarına İstanbul Sabiha Gökçen ve Erzurum Havalimanı da eklendi. Konuya ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak: Dunya.com

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