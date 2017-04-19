Erzurum Havalimanı da Destek Kapsamına Alındı
Havayolu ile ülkemize turist getiren (A) grubu seyahat acentalarına sağlanacak destek kapsamında yer alan havalimanlarına İstanbul Sabiha Gökçen ve Erzurum Havalimanı da eklendi.
Havayolu ile ülkemize turist getiren (A) grubu seyahat acentalarına sağlanacak destek kapsamında yer alan havalimanlarına İstanbul Sabiha Gökçen ve Erzurum Havalimanı da eklendi. Konuya ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak: Dunya.com
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