Erzurum Hak-Iş Konfederasyonu Genel Başkanı Arslan 1 Mayıs Kutlamasında Konuştu-1

Erzurum Hak-Iş Konfederasyonu Genel Başkanı Arslan 1 Mayıs kutlamasında konuştu-1(Tür: Yurt)

Erzurum Hak-Iş Konfederasyonu Genel Başkanı Arslan 1 Mayıs kutlamasında konuştu-1

(Tür: Yurt)

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İşçi Bayramı, 1 Mayıs, Erzurum