Erzurum Fark Attı

Maliye Bakanlığı 2017 ocak-mart dönemi denge verilerini paylaştı. Erzurum'da gelirin gideri karşılama oranı yüzde 32.69'a çıkarken, il KUDAKA, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi ortalamalarına fark attı.



OCAK-MART 2017 VE ERZURUM



Erzurum'da ocak-mart döneminde il geliri 1 milyar 456 milyon, tahsil edilen il geliri 303.5 milyon, il gideri ise 928 milyon 564 bin TL olarak açıklandı. İl gelirin gideri karşılama oranı yüzde 32.68, tahsil edilen gelirin tahakkuk eden gelire oranı ise yüzde 20.84 olarak bildirildi. Erzurum'da kişi başına düşen il geliri bin 911 TL, kişi başına düşen kamu harcaması tutarı ise bin 218 TL oldu.



DOSİAD ARAŞTIRMASI



DOSİAD araştırma Merkezi analizlerine göre bu yılın ilk üç ayında tahakkuk eden gelir Erzurum'da 1.4, KUDAKA istatistik Bölgesinde 1.7, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 2.8, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 9.0 milyar TL oldu. Kamu harcaması toplamı ise Erzurum'da 928.5 milyon, KUDAKA istatistik Bölgesinde 1.3 milyar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 2.3 milyar, Doğu Anadolu Bölgesinde 6.6 milyar TL olarak değerlendirildi.



GELİRİN GİDERİ KARŞILAMA ORANI



Doğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Derneği(DOSİAD) Araştırma merkezi tarafından Maliye Bakanlığı verileri üzerinden yapılan hesaplamalarda gelirin gideri karşılama oranı Erzurum'da yüzde 32.69, KUDAKA istatistik Bölgesinde yüzde 25.83, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 22.66, Doğu Anadolu Bölgesinde ise yüzde 20.22 olarak kaydedildi.



BÖLGE İLLERİ VE ERZURUM



Erzurum bölge illeri sıralamasında tahakkuk eden gelir, gelirin gideri karşılama oranı ve kamu harcamalarında 2'inci sırayı aldı. Kamu harcaması toplamı Van'da 977,0, Erzurum'da 928.5, Malatya'da 838.3, Elazığ'da 693.9, Hakkari'de 572.9, Ağrı'da 424.0, Bitlis'te 360.5, Muş'ta 343.8, Bingöl'de 332.7, Kars'ta 327.4, Erzincan'da 296.6, Tunceli'de 258.5, Iğdır'da 189.6, Ardahan'da ise 111.5 milyon TL olarak aktarıldı. - ERZURUM