Erzurum Engelliler Için Bilgisayar Programı Geliştirdi

Engelliler için bilgisayar programı geliştirdi



Erzurum'un Oltu ilçesindeki Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Tarık Buğra Topdakaya, Bilişim Teknolojileri öğretmeni Kübra Akaydın ile birlikte "Sesle Metinde Kelime Arama" projesi hazırladı. Tübitak lise öğrencileri araştırma projeleri yarışmasına katılan Topdakaya, 44 proje arasında 3'ncü oldu. Topdakaya, "Konuşmayı tanıma ve bunun yazıya çevrilme teknolojisi, geleceğimizdeki en önemli tekno-mobil gelişim olacaktır" dedi.