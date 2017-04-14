Erzurum Eğitim Bir Sen'den Kınama

Eğitim Bir Sen Erzurum 1 nolu şube yönetim kurulu Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesinde görev yapan akademik temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantıda Referandum süreci ve Türkiye gündemi genel itibarla ele alınmakla birlikte özellikle iki husus değerlendirildi. İlki Suriye'de kimyasal silah kullanımından doğan vahşete dikkat çekilmekle birlikte Esed'in insanlık dışı vahşet uygulamalarından daha vahşi daha insanlık onur ve haysiyetini kırıcı bir vaka olarak Türkiye'de düşünce vahşeti olarak ortaya konan twetlere dikkat çekildi. Kimyasal saldırının vahşetine dikkat çekme yerine o hadisede ölenlerle dalga geçer gibi açıklamalar yapan bir kısım medya mensupları kınandı. Toplantıda üzerine vurgu yapılan ikinci husus ise ikiyüzelli sözde sanatçının bir araya gelerek neden hayır dediklerine ilişkin demokratik olmayan, düşünce vahşeti içeren, faşist bir düşünceden beslenen skolastik söylemleriydi. Sözde sanat ve kültür çevrelerince ortaya konan bu düşüncelere karşı üniversite camiası olarak bir tepki ve kınama gerçekleştirildi.



Toplantı sonrası Suriye'de ki vahşetten daha vahşi bir biçimde ülkemizde işlenen düşünce vahşeti ve bu vahşetin beslediği kaynaklardan, vesayet odaklarından ve skolastik düşünce bataklığından kurtulmak için Evet çağrısı yapılarak, sözde sanat ve medya camiasına karşı kınama metni yayınlandı. - ERZURUM