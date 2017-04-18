Erzurum'dan 5 kişilik AFAD ekibi yola çıktı



ERZURUM - Tunceli'de düştüğü tahmin edilen helikopterin enkazın bulunabilmesi için bölgeye Erzurum AFAD'dan 5 kişilik ekibi gönderildi. Helikopterle bölgeye giden AFAF ekibinin Erzincan yol ayrımından karayolu ile bölgeye intikal ettirileceği belirtildi.