Erzurum'daki Kurt Saldırısı

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde kurt saldırısı sonucu yaralanan aynı aileden 4 kişinin tedavilerinin ardından taburcu edildiği bildirildi.



Halk Sağlığı Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçenin Yoğurtçular Mahallesi'nde bir kurdun aynı aileden 4 kişiyi yaraladığı anımsatıldı.



Saldırıya maruz kalan vatandaşların kuduz riskli temas şüphesi ile Oltu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Kurt saldırısına uğrayan vatandaşlar yapılan muayene ve tetkiklerin ardından ayaktan takip edilmek üzere evlerine gönderilmişlerdir. Temasa maruz kalan dört vatandaşımız aynı aileden olup yaşları 45, 46, 68 ve 72'dir. Hayati tehlikesi bulunmayan vatandaşlarımız Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından takip edilmektedir. Olay yerinde vatandaşlarca öldürülen saldırgan kurt, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından alınarak analiz için laboratuvara gönderilmiştir."